Haberler Fenerbahçe Yıldırım’a oy istiyor

Yıldırım’a oy istiyor

Başkan Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun Aziz Yıldırım'a oy istediğini söyledi ve ekledi: "Yüksek Divan Kurulu Başkanı pozisyonuna gelince tarafsız olunmalı. O kadar çok insandan bilgi geldi ki, direkt arıyor diye. Direkt seçim ofisi gibi oldu, buna izin veremem. Başkan seçilirsem ona göre tavrım olacak. Yapmadım, etmedim diyemez. Onlarca üye söyledi."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldırım’a oy istiyor

Başkan Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun Aziz Yıldırım'a oy istediğini söyledi ve ekledi: "Yüksek Divan Kurulu Başkanı pozisyonuna gelince tarafsız olunmalı. O kadar çok insandan bilgi geldi ki, direkt arıyor diye. Direkt seçim ofisi gibi oldu, buna izin veremem. Başkan seçilirsem ona göre tavrım olacak. Yapmadım, etmedim diyemez. Onlarca üye söyledi."

"DEMEÇLERİ ANTİ-DEMOKRATİK"

Başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un Şekip Mosturoğlu hakkında yaptığı açıklamalara; "Mevcut Başkan Sayın Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağı yönündeki demeçleri son derece anti- demokratik ve anti-kurumsaldır. Bütün genel kurul üyelerimizi, Sayın Şekip Mosturoğlu lehine oy kullanmaya davet ediyorum" diyerek yanıtını verdi.

"KOÇ İSPATLAMAK ZORUNDA"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulüp başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik adaletsiz davrandığı yönündeki ifadelerine sert yanıt verdi: "Sayın Ali Koç'un da sıkça kullandığı bir söz var. 'Türkiye'de insanlar doğru söylediğini ispatlamak zorunda' diye. Sayın Aziz Yıldırım'a oy atın diye tek kişiyi aramadım."

F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Transferde Mourinho etkisi
G.Saray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray'ın ilk bombası! Mertens'in yerine yıldız 10 numara...
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye'ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
G.Saray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!
F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ada basını yazdı: Hem F.Bahçe hem G.Saray istiyor!
Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Haziran bugün kimin maçı var? 07:41
Real Madrid'in kaptanı Fener'e Real Madrid'in kaptanı Fener'e 00:52
Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü 00:13
Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü 00:12
Gedson'a Arabistan ekipleri talip oldu! Gedson'a Arabistan ekipleri talip oldu! 00:01
F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi 00:01
Daha Eski
Van Bronckhorst Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi Van Bronckhorst Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi 00:01
G.Saray'a kötü haber! Arabistan'dan Yusuf'a dev teklif G.Saray'a kötü haber! Arabistan'dan Yusuf'a dev teklif 00:01
Golcü bombası! F.Bahçe istiyordu G.Saray kapıyor Golcü bombası! F.Bahçe istiyordu G.Saray kapıyor 00:01
G.Saray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek G.Saray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek 00:01
Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi! Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi! 00:01
Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken... Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken... 00:01