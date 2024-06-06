Yıldırım’a oy istiyor

Başkan Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun Aziz Yıldırım'a oy istediğini söyledi ve ekledi: "Yüksek Divan Kurulu Başkanı pozisyonuna gelince tarafsız olunmalı. O kadar çok insandan bilgi geldi ki, direkt arıyor diye. Direkt seçim ofisi gibi oldu, buna izin veremem. Başkan seçilirsem ona göre tavrım olacak. Yapmadım, etmedim diyemez. Onlarca üye söyledi."

"DEMEÇLERİ ANTİ-DEMOKRATİK"

Başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un Şekip Mosturoğlu hakkında yaptığı açıklamalara; "Mevcut Başkan Sayın Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağı yönündeki demeçleri son derece anti- demokratik ve anti-kurumsaldır. Bütün genel kurul üyelerimizi, Sayın Şekip Mosturoğlu lehine oy kullanmaya davet ediyorum" diyerek yanıtını verdi.

"KOÇ İSPATLAMAK ZORUNDA"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulüp başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik adaletsiz davrandığı yönündeki ifadelerine sert yanıt verdi: "Sayın Ali Koç'un da sıkça kullandığı bir söz var. 'Türkiye'de insanlar doğru söylediğini ispatlamak zorunda' diye. Sayın Aziz Yıldırım'a oy atın diye tek kişiyi aramadım."