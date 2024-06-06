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Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!

Mourinho’yu takımın başına getirdikten sonra kadroyu dünya yıldızlarıyla doldurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son için düğmeye basıyor. Transfer çok zor gözükse de imkansız değil.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!

Fenerbahçe, kadroyu dünya yıldızlarıyla doldurmak için düğmeye bastı. Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek, tüm dünyaya adını yüksek sesle duyuran sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adama süper starlarla dolu bir kadro vermek için de gemileri yaktı. Çok büyük oynayan Fenerbahçe'nin gündeminde de çok büyük oyuncular var. Bu isimlerden birinin de Tottenham'ın Güney Koreli oyuncusu Heung-min Son olduğu ortaya çıktı.

DEVLERDEN TEKLİF GELMEDİ

Tottenham'dan Jose Mourinho'nun öğrencisi olan 31 yaşındaki oyuncu için seçimden sonra harekat başlayacak. Avrupa'nın dev kulüplerinden yaşından dolayı beklediği teklifi alamayan Güney Koreli oyuncunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 haziranda sona eriyor. Tottenham'ın da kontrat yenileme teklif etmediği Son, kaptanlığını yaptığı Londra ekibine veda edebileceğinin de sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti.

MOURINHO'NUN PRENSİYDİ

Jose Mourinho, 2019-21 sezonları arasında Tottenham'da Son'la birlikte çalıştı. Güney Koreli oyuncu, Portekizli teknik adamla büyük bir gelişim gösterdi. Jose'yle 70 maçta görev alan Son, 29 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu. Kane ile birlikte müthiş ikili olan Son, Mou'nun vazgeçilmezlerinden biriydi.

MOU'YLA BİR ARAYA GELEBİLİR

İngiliz basını, bu transfer gelişmesini doğruladı. "Teamtalk" adlı haber sitesi konuyla ilgili; "Seçkin bir Avrupa kulübüne hak ettiği transferi gerçekleştiremedi ve umutları boşa çıktı. Türkiye onun için yeni bir meydan okuma ve Mourinho ile yeniden bir araya gelme kabul edilebilir bir durum" satırlarına imza attı.

17 GOL, 10 ASİST

Heung-min Son, bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de 35 maça çıktı. Güney Koreli oyuncu, 2 bin 948 dakika sahada kalırken, 17 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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