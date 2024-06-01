Fenerbahçe'de Jose Mourinho gerçekleri ortaya çıktı! İşte o 7 madde

2002'de Porto'nun başına geçmesinden bu yana dünya futbolunun en popüler ve başarılı isimlerinden biri olan 61 yaşındaki ünlü teknik adam, sarı-lacivertlilerin yaptığı 2+1 yıllık teklifi kabul etti ve iki yıl için toplam 45 milyon Euro'ya (1 milyar 573 milyon TL) 'evet' dedi.



