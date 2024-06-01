Fenerbahçe'de Jose Mourinho gerçekleri ortaya çıktı! İşte o 7 madde
Suudi Arabistan ve Avrupa’nın peşinden koştuğu Jose Mourinho'nun tercihi Fenerbahçe oldu. Seçimi kim kazanırsa kazansın sarı-lacivertlileri gelecek sezon Portekizli hoca çalıştıracak. Aziz Yıldırım’ın “Anlaşacağız” dediği Mourinho’yu, Ali Koç devreye girerek ikna etti. Ekibiyle birlikte 2 yıllık 45 milyon Euro (1 milyar 573 milyon TL) alacak olan dünyaca ünlü teknik adam 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Jose Mourinho'nun gelişinin perde arkasında yaşananlar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Aziz Yıldırım'ın "Anlaşmaya yakınız, görüştük" sözlerinin ardından Ali Koç kesenin ağzını açtı ve harekete geçip "Resmen anlaştık" bilgisini verdi.
2002'de Porto'nun başına geçmesinden bu yana dünya futbolunun en popüler ve başarılı isimlerinden biri olan 61 yaşındaki ünlü teknik adam, sarı-lacivertlilerin yaptığı 2+1 yıllık teklifi kabul etti ve iki yıl için toplam 45 milyon Euro'ya (1 milyar 573 milyon TL) 'evet' dedi.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'ye imza atacak olan Jose Mourinho ile ilgili perde arkası ortaya çıktı.
7 MADDEDE PERDE ARKASI
1- 3 hafta önce ilk olarak Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.
2- 2 hafta önce Mario Branco da bu hamle üzerine Mourinho'nun maliyetini araştırmaya başladı.
3- 2 gün önce Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile her konuda anlaşma sağladı.
4- 30 Mayıs gecesi Ali Koç, Mario Branco, Acun Ilıcalı üçlüsü Mourinho için daha büyük bir adım atmaya karar verdi ve gece saatlerinde görüntülü konuşma yapıldı.
5- Jose Mourinho operasyonunu gerçekleştiren kişi yeni yönetim kuruluna seçilen Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adamı ikna etti.
6- Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın projelerinden çok etkilendi, diğer aday Aziz Yıldırım'ı veto ederek görüşmeyi de iptal etti.
7- Ali Koç, Acun Ilıcalı'yla birlikte Mourinho'yu getirmek için Londra'ya gidecek. Şampiyonlar Ligi finali sonrası görüşme gerçekleşecek.
BU TAKIMA AVRUPA KUPASI GETİRİRİM
Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco, perşembe günü Jose Mourinho ile görüntülü konuşurken Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi elemelerinde F.Bahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri de Partizan. Onları analiz ettim. F.Bahçe'nin de son G.Saray ve İstanbulspor maçlarını takip ettim. En son Roma'da Avrupa Kupası kazandım, F.Bahçe'de yeniden istiyorum."
TÜM DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKIYE'DE
Mourinho ile F.Bahçe arasındaki anlaşmanın ardından sosyal medya çalkalandı. Haberin İtalyan ve İspanyol basınında çıkmasından sonra tüm haber platformları Portekizli çalıştırıcının Türkiye yolculuğuna çıkışını manşetlerine taşırken, Brezilya ve Arjantin'de de yankı uyandırdı.
AÇIK ÇEKLERI REDDETTİ
Kariyeri kupalarla dolu olan Jose Mourinho için çok sayıda teklif vardı. İngiltere ve İtalya'dan teklifler bulunan Portekizli'ye Suudi Arabistan'dan ise astronomik öneriler gelmişti.
Ancak bu tecrübeli teknik adam, bu açık çekleri reddedip tercihini F.Bahçe'den yana yaptı.
DİĞER