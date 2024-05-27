Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!
2023-2024 sezonunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına mevcut yönetim şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde özellikle santrfor konusunda Dzeko'nun da üstünde bir yıldız için görüşme gerçekleştirdi. O isim Karim Benzema. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Fransız futbolunun en büyük golcüleri arasında gösterilen Karim Benzema için transferde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.
Suudi Arabistan basınında yer alan ve Akşam'ın haberine habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Karim Benzema ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ancak tek bir pürüzün kaldığı belirtildi.
TEK PÜRÜZ YAPILACAK SEÇİM
Fenerbahçe yönetiminin, Benzema ile yaptığı görüşmede yapılacak seçimin bu transferde belirleyeceği olduğu Fransız oyuncuya söylendi.
Ali Koç, yönetiminin seçimi kazandığı takdirde Karim Benzema'yı hemen İstanbul'a getireceği ve oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı açıklandı.
Çıkan haberde, transfer ücreti ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
SEZON RAKAMLARI
Karim Benzema, Al-Ittihad formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta 2461 dakika süre buldu. 37 yaşındaki golcü, 13 gol ve 8 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.
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