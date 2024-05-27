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Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

2023-2024 sezonunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına mevcut yönetim şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde özellikle santrfor konusunda Dzeko'nun da üstünde bir yıldız için görüşme gerçekleştirdi. O isim Karim Benzema. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:11
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

Sezon başında 14 sezon formasını giydiği ve efsane olduğu dünya devi Real Madrid'den ayrılarak birçok yıldız oyuncu gibi Arabistan'a transfer olan Karim Benzema için burada istediğini bulamadı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

Kıtaya uyum sağlamakta zorlanan ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü, Süper Lig'e gelebilir.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

KARIM BENZEMA, FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Fransız futbolunun en büyük golcüleri arasında gösterilen Karim Benzema için transferde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

Suudi Arabistan basınında yer alan ve Akşam'ın haberine habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Karim Benzema ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ancak tek bir pürüzün kaldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

TEK PÜRÜZ YAPILACAK SEÇİM

Fenerbahçe yönetiminin, Benzema ile yaptığı görüşmede yapılacak seçimin bu transferde belirleyeceği olduğu Fransız oyuncuya söylendi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

Ali Koç, yönetiminin seçimi kazandığı takdirde Karim Benzema'yı hemen İstanbul'a getireceği ve oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

Çıkan haberde, transfer ücreti ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

SEZON RAKAMLARI

Karim Benzema, Al-Ittihad formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta 2461 dakika süre buldu. 37 yaşındaki golcü, 13 gol ve 8 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.

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