Fenerbahçe'de Ali Koç'un bombası Karim Benzema!

Suudi Arabistan basınında yer alan ve Akşam'ın haberine habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Karim Benzema ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ancak tek bir pürüzün kaldığı belirtildi.