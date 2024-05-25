Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko EuroLeague'de üçüncü maçına çıkacak

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de üçüncü maçına çıkacak

THY EuroLeague dörtlü finalde Panathinaikos'a mağlup olarak final şansını kaçıran Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e elenen Olympiakos ile üçüncülük maçına çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko EuroLeague'de üçüncü maçına çıkacak

Basketbolda THY EuroLeague Dörtlü Final'de üçüncülük maçına çıkacak Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup olan Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de üçüncü kez üçüncülük maçı oynayacak.

6 kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.

2014-2015 sezonunda Madrid'deki Dörtlü Final'in ilk maçında Real Madrid'e 96-87 kaybeden Fenerbahçe, üçüncülük karşılaşmasında ise Rusya'nın CSKA Moskova takımına 86-80 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda da üçüncülük maçına çıktı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyondaki ilk müsabakasında Anadolu Efes'e 92-73 kaybeden sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 kaybetti.

OLYMPIAKOS 17-16 ÖNDE

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nin FIBA'dan ayrıldığı 2002 yılından bu yana 33 kez karşı karşıya geldi.

Oynanan bu karşılaşmalarda Yunanistan temsilcisi 17 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe ise 16 kez kazandı.

İki takım bu sezon oynanan maçlarda birer galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko taraftarının önünde 79-77 kazanırken, Yunanistan'da oynanan müsabaka ise Olympiakos'un 84-81'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mourinho'dan açıklama geldi! Beşiktaş ve F.Bahçe...
Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti
DİĞER
40 yaşındaki Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bir dönem araları bozuktu...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda konuştu: Hüsrana uğrayacaklar
Zaniolo'dan transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."
F.Bahçe'ye tarihi çalım! Yeni transfer İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da!
Mourinho'dan açıklama geldi! Beşiktaş ve F.Bahçe...
İstanbul barajlarında son durum (25 Mayıs)
e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ | e-YDS 2024/6 sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika?
YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla - Barcelona maçı ne zaman? Sevilla - Barcelona maçı ne zaman? 12:44
Las Palmas - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Las Palmas - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 12:42
Galatasaray, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta Galatasaray, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta 12:42
Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? 12:40
F.Bahçe'de gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! F.Bahçe'de gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! 12:35
Getafe - Mallorca maçı ne zaman? Getafe - Mallorca maçı ne zaman? 12:35
Daha Eski
F.Bahçe Beko EuroLeague'de üçüncü maçına çıkacak F.Bahçe Beko EuroLeague'de üçüncü maçına çıkacak 12:33
Galatasaray ile Konyaspor 46. randevuda Galatasaray ile Konyaspor 46. randevuda 12:28
Mourinho'dan açıklama geldi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Mourinho'dan açıklama geldi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 12:26
Başkan adayları oylarını kullandı! Başkan adayları oylarını kullandı! 12:15
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? 11:32
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? 11:29