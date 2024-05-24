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Sahne F.Bahçe'nin

F.Bahçe Beko, Final-Four’da bugün Ergin Ataman’ın ekibi Panathinaikos’la karşılaşacak. Maç saat 19.00’da.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Sahne F.Bahçe'nin

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final- Four'unda bugün parkeye çıkıyor. Rakip Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos... Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum; sahaya çıkmalı savaşmalısınız. Maksimum performansı ortaya koymalısınız. Kim favori, kim değil; benim umurumda değil" dedi. Pana başantrenörü Ergin Ataman ise; "Panathinaikos şampiyonluklara alışkın bir kulüp. Taraftar önce playoff istedi, sonra final four istedi, şimdi 7. yıldızı istiyor. Bizim için şampiyonluk en büyük motivasyon" ifadelerini kullandı. Real Madrid-Olympiakos maçı saat 22.00'de. Final 26 Mayıs'ta saat 21.00'de...

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