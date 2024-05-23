TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Trendyol Süper Lig'de son haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe'de, yeni sezon transfer planlamaları dört bir koldan devam ediyor.

Kanarya'da gözler son hafta oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor maçında olsa da bir yandan da transfer görüşmeleri sürüyor.