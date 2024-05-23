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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden geçmek isteyen Fenerbahçe yeni sezonda flaş transfer hamleleri yapmaya hazırlanıyor. Kanarya son olarak bonservisi Premier Lig devi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku'yu gündemine almıştı. Belçikalı yıldız geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 16:22
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Trendyol Süper Lig'de son haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe'de, yeni sezon transfer planlamaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Sarı lacivertliler gelecek sezon nokta atışı takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Kanarya'da gözler son hafta oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor maçında olsa da bir yandan da transfer görüşmeleri sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Bu doğrultuda Ali Koç ve kurmayları belirlenen futbolcularla resmi temaslara başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Fenerbahçe'nin transfer gündemine yer alan oyunculardan biri de bonservisi Chelsea'da bulunan Romelu Lukaku'ydu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Dünyaca ünlü golcünün, sarı lacivertlilere transferine dair ise flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Konuya dair bomba iddiayı İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

Teknik direktör Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, bu sezon Roma'da kiralık oynayan golcüsü Lukaku'yu da kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu

31 yaşındaki Belçikalı yıldızın Avrupa kulüplerinden beklediği cazip teklifi alamadığı kaydedildi.

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