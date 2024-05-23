TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu
Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden geçmek isteyen Fenerbahçe yeni sezonda flaş transfer hamleleri yapmaya hazırlanıyor. Kanarya son olarak bonservisi Premier Lig devi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku'yu gündemine almıştı. Belçikalı yıldız geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bu doğrultuda Ali Koç ve kurmayları belirlenen futbolcularla resmi temaslara başlamıştı.
Fenerbahçe'nin transfer gündemine yer alan oyunculardan biri de bonservisi Chelsea'da bulunan Romelu Lukaku'ydu.
Dünyaca ünlü golcünün, sarı lacivertlilere transferine dair ise flaş bir gelişme yaşandı.
Konuya dair bomba iddiayı İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, bu sezon Roma'da kiralık oynayan golcüsü Lukaku'yu da kadroda düşünmüyor.
31 yaşındaki Belçikalı yıldızın Avrupa kulüplerinden beklediği cazip teklifi alamadığı kaydedildi.
Bu nedenle Lukaku'nun, Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladığını kaydetti.
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