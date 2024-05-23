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Şampiyon olursak çekileceğim

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin pazar akşamı şampiyon olması halinde adaylıktan çekileceğini duyurdu:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Şampiyon olursak çekileceğim

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin pazar akşamı şampiyon olması halinde adaylıktan çekileceğini duyurdu: "Bu 6 sene kayıp. 2018'e geri dönüp eksikliklerimiz neyse düzelteceğiz. Herkes bir şeyler anlatıyor. Bu stadı ne yapmamız lazım, nasıl yapmamız lazım bunu konuşacağız. Çok şikayet var. Öyle şeyler söyleniyor ki inanmak istemiyorum. Kulüpteki bazı çalışanlar derneklere hükmediyorlarmış. Onlara hakaret ediyorlarmış falan... 2018'den bu yana bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapmadılar, 2018'de planımız neyse ona devam edeceğiz.

20 YIL YENİLMEDİK

Yönetımi bilinçli olarak yarın (bugün) öğleden sonra tamamlayacağız. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz. Biz Galatasaray'a 20 yıl burada hiç yenilmedik. Ya berabere kaldık ya da yendik. Yenerken de 6-0, 4-0 yendik. Galatasaray'ı biz her zaman yeneriz, bizim takım güçlü bir takım. F.Bahçe şampiyon olursa, başkan adaylığından çekileceğim!"

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