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Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de gözler İstanbulspor maçına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada derbi kadrosuna göre ikisi zorunlu üç değişiklik yapacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:04
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Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

Son olarak derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

Djiku'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 3 puanı kaptı.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

Kanarya şampiyonluk için son hafta İstanbulspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda rakibini konuk edecek olan Fenerbahçe'de ilk 11 şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

Teknik direktör İsmail Kartal, İstanbulspor maçında derbiye göre zorunlu değişiklikler yapacak.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

DZEKO FORMASINA KAVUŞUYOR!
İki haftadır kulübede olan Edin Dzeko, İstanbulspor karşısında formasına kavuşuyor.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

Michy Batshuayi'nin sarı kart cezalısı olduğu haftada Boşnak yıldız ileri uçta tek başına görev yapacak.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

DJIKU DA CEZALI!
Becao'nun cezasının bittiği sarı-lacivertlilerde derbide kırmızı kart gören Djiku olmayacak.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı

ÇAĞLAR YERİNE BECAO!
Becao'nun partnerinin Oosterwolde olması beklenirken; orta alanda Fred, Mert Hakan ve Zajç üçlüsünün görev yapması bekleniyor.

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