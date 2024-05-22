Fenerbahçe'de 3 değişiklik! İsmail Kartal'dan 11 kararı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de gözler İstanbulspor maçına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada derbi kadrosuna göre ikisi zorunlu üç değişiklik yapacak. İşte detaylar...
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Djiku'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 3 puanı kaptı.
Kanarya şampiyonluk için son hafta İstanbulspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda rakibini konuk edecek olan Fenerbahçe'de ilk 11 şekillenmeye başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal, İstanbulspor maçında derbiye göre zorunlu değişiklikler yapacak.
DZEKO FORMASINA KAVUŞUYOR!
İki haftadır kulübede olan Edin Dzeko, İstanbulspor karşısında formasına kavuşuyor.
Michy Batshuayi'nin sarı kart cezalısı olduğu haftada Boşnak yıldız ileri uçta tek başına görev yapacak.
DJIKU DA CEZALI!
Becao'nun cezasının bittiği sarı-lacivertlilerde derbide kırmızı kart gören Djiku olmayacak.
ÇAĞLAR YERİNE BECAO!
Becao'nun partnerinin Oosterwolde olması beklenirken; orta alanda Fred, Mert Hakan ve Zajç üçlüsünün görev yapması bekleniyor.
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