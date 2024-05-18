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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu! Tarih belli oldu

Son dakika transfer haberi: Bu sezon şampiyonluk umutları mucizelere kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal yolcusu oluyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu! Tarih belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu! Tarih belli oldu

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin yıldızına talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu! Tarih belli oldu

Ferdi Kadıoğlu için İngiltere'den dev bir iddia ortaya atıldı. "footballfancast"ın haberine göre; 24 yaşındaki sol bekin temsilcisi, Arsenal ile yaptığı görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu! Tarih belli oldu

Arsenal, Ferdi ile her konuda anlaştıktan sonra Fenerbahçe'ye resmi teklifini yapacak. Haberde; Kuzey Londra ekibinin Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödeyebileceği vurgulandı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu! Tarih belli oldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu! Tarih belli oldu

Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Ferdi, takımdan ayrılmak istiyor.

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