FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu! Tarih belli oldu

Arsenal, Ferdi ile her konuda anlaştıktan sonra Fenerbahçe'ye resmi teklifini yapacak. Haberde; Kuzey Londra ekibinin Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödeyebileceği vurgulandı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.