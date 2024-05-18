FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Arsenal yolcusu! Tarih belli oldu
Son dakika transfer haberi: Bu sezon şampiyonluk umutları mucizelere kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal yolcusu oluyor. İşte detaylar...
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Arsenal, Ferdi ile her konuda anlaştıktan sonra Fenerbahçe'ye resmi teklifini yapacak. Haberde; Kuzey Londra ekibinin Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödeyebileceği vurgulandı
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Ferdi, takımdan ayrılmak istiyor.
Babası Feyzullah Kadıoğlu da sezon başında yaptığı açıklamada oğlunun Fenerbahçe'de son senesini geçirdiğini söylemişti.
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