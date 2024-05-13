Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıları başladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına 13 Mayıs Pazartesi günü yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde dün oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.