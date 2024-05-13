Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıları başladı

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıları başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de derbinin hazırlıkarı başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıları başladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına 13 Mayıs Pazartesi günü yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde dün oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

Türk Telekom
Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi
DİĞER
Hem G.Saray hem de F.Bahçe'de şampiyon olan oyuncular! İşte Süper Lig'in efsane oyuncuları...
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti! Ticarette 10 milyon dolar hedefi: Vize, göç, Gazze, Trakya masada
Casemiro için açıklama geldi! F.Bahçe ve G.Saray...
Arda Güler'in arkadaşı geliyor! İşte G.Saray'ın yeni gözdesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi
Casemiro için açıklama geldi! F.Bahçe ve G.Saray...
BARAJ DOLULUK ORANLARI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV 8 CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yeni sezonun ilk bombası! G.Saray'dan yeni sezonun ilk bombası! 15:47
Casemiro için açıklama geldi! F.Bahçe ve G.Saray... Casemiro için açıklama geldi! F.Bahçe ve G.Saray... 15:45
Arda Güler planları değişti! Yeni sezonda... Arda Güler planları değişti! Yeni sezonda... 14:46
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu! 14:49
Fenerbahçe'de derbi mesaisi! Fenerbahçe'de derbi mesaisi! 15:31
G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! 15:33
Daha Eski
Günay Güvenç'in Okan Buruk sözleri gündem oldu! Günay Güvenç'in Okan Buruk sözleri gündem oldu! 10:37
Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak? Yusuf Demir için transfer kararı! Şimdi ne olacak? 10:46
Arda Güler'in arkadaşı geliyor! İşte G.Saray'ın yeni gözdesi Arda Güler'in arkadaşı geliyor! İşte G.Saray'ın yeni gözdesi 11:12
G.Saray'dan flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'nin yıldızı... G.Saray'dan flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'nin yıldızı... 12:06
Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! 12:24
Günün bombası F.Bahçe'den! G.Saray'a transfer çalımı... Günün bombası F.Bahçe'den! G.Saray'a transfer çalımı... 12:47