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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de zorlu maçın hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 17:47
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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, koordinasyon hareketleriyle başlayıp, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

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