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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti

Son dakika spor haberi: Yeni sezonda Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de stoper transferi için harekete geçildi. Önemli bir ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'den ayrılacak olan İspanyol savunmacının peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve Bonucci ile devam etmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti

Sarı-lacivertliler 2 isimler sezon sonu yolları ayıracak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti

Yönetim, Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic'i listesine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti

Kurmaylar, aynı takımın 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso'yu da gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti

Sarı-lacivertli kulüp iki stoperden birini kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti

Diğer yandan İspanyol medyası da sözleşmesi biten Hermoso'nun Atletico Madrid'den ayrılacağını duyurdu.

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