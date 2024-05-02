TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Yönetim harekete geçti
Son dakika spor haberi: Yeni sezonda Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de stoper transferi için harekete geçildi. Önemli bir ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'den ayrılacak olan İspanyol savunmacının peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Kurmaylar, aynı takımın 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso'yu da gündeme aldı.
Sarı-lacivertli kulüp iki stoperden birini kadrosuna katmak istiyor.
Diğer yandan İspanyol medyası da sözleşmesi biten Hermoso'nun Atletico Madrid'den ayrılacağını duyurdu.
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