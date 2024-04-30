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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ihtimali

İsmail Kartal'ın alternatif planları arasında Mert Hakan Yandaş'ı daha fazla sahaya sürmek bulunuyor. Uzun süredir sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Yandaş, Beşiktaş karşılaşmasında son dakikalarda oyuna girerek takıma katkı sağlamıştı. Eğer fiziksel durumu müsait olursa, Yandaş'ın ilk 11'de şans bulması muhtemel. Kartal, savunmadaki Becao ve Djiku ikilisini bozmak istemiyor; bu nedenle Mert Hakan Yandaş'ı üçüncü Türk oyuncu olarak sahaya sürebilir. Szymanski ise bu durumda yedek kulübesine demir atabilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ihtimali

İsmail Kartal'ın alternatif planları arasında Mert Hakan Yandaş'ı daha fazla sahaya sürmek bulunuyor. Uzun süredir sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Yandaş, Beşiktaş karşılaşmasında son dakikalarda oyuna girerek takıma katkı sağlamıştı. Eğer fiziksel durumu müsait olursa, Yandaş'ın ilk 11'de şans bulması muhtemel. Kartal, savunmadaki Becao ve Djiku ikilisini bozmak istemiyor; bu nedenle Mert Hakan Yandaş'ı üçüncü Türk oyuncu olarak sahaya sürebilir. Szymanski ise bu durumda yedek kulübesine demir atabilir.

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