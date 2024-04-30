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Fenerbahçe'de 10 yıllık hasret

Fenerbahçe 10 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de 10 yıllık hasret

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında lider G.Saray ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan F.Bahçe, 10 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Ligde son 4 haftaya girilirken sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine karşı büyük bir dezavantajı bulunuyor. Önümüzdeki hafta Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, son kez İstanbul dışına çıkacak. Sonraki süreçte Kadıköy'de iki maçı kalan Kanarya'nın, tek deplasmanı Galatasaray derbisi olacak.

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