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Tadic: Henüz bitmedi
Beşiktaş derbisinin yıldızlarından olan Dusan Tadic, sosyal medyada yaptığı paylaşımla şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi. Sırp yıldız yaptığı paylaşımda, "Devam ediyoruz, henüz bitmedi" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı. Tadic, takım içindeki davranışlarıyla da arkadaşları tarafından seviliyor.
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