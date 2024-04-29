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Tadic: Henüz bitmedi

Beşiktaş derbisinin yıldızlarından olan Dusan Tadic, sosyal medyada yaptığı paylaşımla şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi. Sırp yıldız yaptığı paylaşımda, "Devam ediyoruz, henüz bitmedi" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı. Tadic, takım içindeki davranışlarıyla da arkadaşları tarafından seviliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Tadic: Henüz bitmedi
Beşiktaş derbisinin yıldızlarından olan Dusan Tadic, sosyal medyada yaptığı paylaşımla şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi. Sırp yıldız yaptığı paylaşımda, "Devam ediyoruz, henüz bitmedi" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı. Tadic, takım içindeki davranışlarıyla da arkadaşları tarafından seviliyor.
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