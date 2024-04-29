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Şampiyonluğu dün kaçırdılar

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 29. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Ataşehir Belediye Spor'u 10-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, puanını bu galibiyetle 63'e çıkarsa da lider Galatasaray Petrol Ofisi, 1207 Antalya'yı 4-0 yenince fark 5 puanda kaldı. Böylece son hafta öncesinde kanaryanın şampiyonluk şansı kalmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Şampiyonluğu dün kaçırdılar
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 29. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Ataşehir Belediye Spor'u 10-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, puanını bu galibiyetle 63'e çıkarsa da lider Galatasaray Petrol Ofisi, 1207 Antalya'yı 4-0 yenince fark 5 puanda kaldı. Böylece son hafta öncesinde kanaryanın şampiyonluk şansı kalmadı.
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