Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kollar sıvandı. Kanarya'da bu anlamda gündeme oldukça flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Liverpool'un o yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında kritik derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kanarya bu sonuçla şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasında olan puan farkının açılmasına engel oldu. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, stoper rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladı. Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayacak olan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin de opsiyonunu kullanmayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

Stoperde doğan boşluk ise Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip'le doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin iki hafta önce Kamerunlu stopere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer, Matip'in menajeriyle iki hafta önce bir araya geldi ve durumunu sorup, ilk teklifini yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

Ancak Fenerbahçe transfer komitesi, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve haziran sonunda sahalara dönecek olan Matip'in sağlık raporlarını da istedi. Sağlık raporları, Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelendikten sonra taraflar yeniden bir görüşme yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

İTALYANLARIN DA GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Joel Matip'e İtalya'nın iki devi Lazio ve Roma da talip.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

İtalyanların da Kamerunlu oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin daha yüksek bir ücret teklif edeceği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

8 SENEDE 140 MAÇ KAÇIRDI

2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda kırmızıların formasıyla 201 maça çıktı. 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper, çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı.

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