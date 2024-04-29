TRANSFER HABERLERİ | Liverpool'lu yıldıza resmi teklif! Fenerbahçe sağlık raporlarını istedi

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında kritik derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kanarya bu sonuçla şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasında olan puan farkının açılmasına engel oldu. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.