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Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Süper Lig'de flaş bir sezon geçiren golcü oyuncuyu listesine alan sarı lacivertliler transfer için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Beşiktaş'ı Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonunun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı sürpriz bir atak yaptı.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Fenerbahçe, attığı gollerle Süper Lig'de fırtına gibi esen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'ı transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin, 27 yaşındaki yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü futbolcu için Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Manaj için Yiğidolar'ın astronomik bir bonservis beklentisi var.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

BARCELONA'DA OYNADI
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 18 gole imza atan Manaj, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Toplamda 32 maçta 22 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

Kariyerinde Barcelona, İnter, Watford ve Granada gibi takımların formasını da giyen tecrübeli oyuncu 31 kez Arnavut Milli Takımı'nda görev yaptı.

Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor

27 yaşındaki yıldız oyuncu ülkesi adına 6 gol katkısı yaptı.

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