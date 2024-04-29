Fenerbahçe'de golcü harekatı! Süper Lig'den flaş transfere imza atıyor
Derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Süper Lig'de flaş bir sezon geçiren golcü oyuncuyu listesine alan sarı lacivertliler transfer için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı sürpriz bir atak yaptı.
Fenerbahçe, attığı gollerle Süper Lig'de fırtına gibi esen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'ı transfer listesine aldı.
Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin, 27 yaşındaki yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü futbolcu için Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Manaj için Yiğidolar'ın astronomik bir bonservis beklentisi var.
BARCELONA'DA OYNADI
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 18 gole imza atan Manaj, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
Toplamda 32 maçta 22 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde Barcelona, İnter, Watford ve Granada gibi takımların formasını da giyen tecrübeli oyuncu 31 kez Arnavut Milli Takımı'nda görev yaptı.
27 yaşındaki yıldız oyuncu ülkesi adına 6 gol katkısı yaptı.
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