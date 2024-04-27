Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 93 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 89 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligde bitime 4 hafta kala gözler kıyasıya yarış veren iki takımın kalan maçlarına çevrildi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 4 hafta fikstürü...
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Şampiyonluk yarışında artık son 4 haftaya girilirken gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına çevrildi. Her iki takımın da 4 maçlık fikstürü şöyle:
35. hafta:
Galatasaray-Sivasspor
Konyaspor-Fenerbahçe
36. hafta:
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Fenerbahçe-Kayserispor
37. hafta:
Galatasaray-Fenerbahçe
38. hafta:
Konyaspor-Galatasaray
Fenerbahçe-İstanbulspor
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