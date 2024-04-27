Haberler Fenerbahçe Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 93 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 89 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligde bitime 4 hafta kala gözler kıyasıya yarış veren iki takımın kalan maçlarına çevrildi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 4 hafta fikstürü...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 22:02
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Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor.

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

Ligin 34. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0'lık farklı skorla mağlup ederek zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Böylelikle sarı kırmızılılar 93 puana ulaştı ve liderliğini pekiştirdi.

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

Galatasaray'ı takibi bırakmayan Fenerbahçe ise Kadıköy'de oynanan zorlu Beşiktaş derbisinden 2-1'lik zaferle ayrılmayı başardı ve kritik bir virajı kazasız geçerek puanını 89'a yükseltti.

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

Şampiyonluk yarışında artık son 4 haftaya girilirken gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına çevrildi. Her iki takımın da 4 maçlık fikstürü şöyle:

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

35. hafta:

Galatasaray-Sivasspor
Konyaspor-Fenerbahçe

Süper Lig'de nefesler tutuldu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları...

36. hafta:

Fatih Karagümrük-Galatasaray
Fenerbahçe-Kayserispor

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