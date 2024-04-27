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Beşiktaş maçı öncesi İsmail Kartal konuştu! Edin Dzeko...

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesi İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 18:30
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Beşiktaş maçı öncesi İsmail Kartal konuştu! Edin Dzeko...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Mücadele öncesi İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Bugün Beşiktaş derbi maçı... Bu tip derbiler her zaman büyük camialar adına tarihte yerini alabilecek maçlar olduğu için önemli bir yer tutar. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandık. Takım dinlenmiş ve güzel şekilde hazırlandı. Eksiğimiz yok, dün akşam Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik. Bu akşam taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanmak istiyoruz.

Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak olsa bile bu bir derbi maçı. Derbi ayrıcalıklı maçlardır. Onlar da bu maça iyi hazırlanmıştır. Evimizde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım.

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