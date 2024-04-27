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Arda Güler attı Real kazandı 1-0

Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden milli futbolcumuz Arda Güler, takımına 3 puan kazandırdı: 1-0. Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda, 29'uncu dakikada Real Sociedad ağlarını havalandırdı. Kaptan Nacho ve Modric tarafından tebrik edilen milli yıldızımız, maçın oyuncusu seçildi. Real'in hocası Ancelotti, henüz 15. dakikada sarı kart gören Arda'yı, ikinci sarıdan atılmasın diye 68'de oyundan aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Arda Güler attı Real kazandı 1-0
Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden milli futbolcumuz Arda Güler, takımına 3 puan kazandırdı: 1-0. Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda, 29'uncu dakikada Real Sociedad ağlarını havalandırdı. Kaptan Nacho ve Modric tarafından tebrik edilen milli yıldızımız, maçın oyuncusu seçildi. Real'in hocası Ancelotti, henüz 15. dakikada sarı kart gören Arda'yı, ikinci sarıdan atılmasın diye 68'de oyundan aldı.
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