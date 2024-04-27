DİĞER
Arda Güler attı Real kazandı 1-0
Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden milli futbolcumuz Arda Güler, takımına 3 puan kazandırdı: 1-0. Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda, 29'uncu dakikada Real Sociedad ağlarını havalandırdı. Kaptan Nacho ve Modric tarafından tebrik edilen milli yıldızımız, maçın oyuncusu seçildi. Real'in hocası Ancelotti, henüz 15. dakikada sarı kart gören Arda'yı, ikinci sarıdan atılmasın diye 68'de oyundan aldı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.