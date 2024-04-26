Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü ile ilgili karar verildi. İspanyol basını milli stoperin geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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FENERBAHÇE'DE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DEPREMİ!
Son dönemde aldığı kayıplarla birlikte önce Konferans Ligi'ne veda eden, ardından da Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'ye milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den de kötü haber geldi.
Sarı lacivertliler devre arasında kiraladığı 27 yaşındaki stoperin bonservisini almak adına Atletico Madrid cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Ancak Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe cephesi, bu transferde umduğunu bulamadı. Sezonun sona ermesinin ardından Çağlar'ın yeniden İspanya'ya döneceği vurgulandı.
DÜZENLİ OLARAK OYNAMAK İSTİYOR
Öte yandan Çağlar Söyüncü, kariyerini düzenli olarak forma giyerek sürdürmek istiyor. Milli futbolcu, Fenerbahçe'de aldığı süreden memnun.
Ancak Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, gelecek sezonda onu rotasyonda değerlendirmeyi planlıyor.
Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de kalma talebi, kulüp tarafında işleri değiştirebilir. Yakın zamanda bu transferin netlik kazanması bekleniyor.
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