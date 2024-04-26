Haberler Fenerbahçe Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü ile ilgili karar verildi. İspanyol basını milli stoperin geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanmıştı.

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Kadroya katılmasının ardından takımın önemli isimlerinden biri haline gelen milli futbolcu, Süper Lig'de 7, Konferans Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta boy gösterdi.

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Sezonun sona ermesiyle Atletico Madrid'e dönmesi planlanan yıldız isim için sarı lacivertli yetkililer harekete geçmişti. Ancak Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

FENERBAHÇE'DE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DEPREMİ!

Son dönemde aldığı kayıplarla birlikte önce Konferans Ligi'ne veda eden, ardından da Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'ye milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den de kötü haber geldi.

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Sarı lacivertliler devre arasında kiraladığı 27 yaşındaki stoperin bonservisini almak adına Atletico Madrid cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Ancak Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe cephesi, bu transferde umduğunu bulamadı. Sezonun sona ermesinin ardından Çağlar'ın yeniden İspanya'ya döneceği vurgulandı.

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

DÜZENLİ OLARAK OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Çağlar Söyüncü, kariyerini düzenli olarak forma giyerek sürdürmek istiyor. Milli futbolcu, Fenerbahçe'de aldığı süreden memnun.

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Ancak Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, gelecek sezonda onu rotasyonda değerlendirmeyi planlıyor.

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de kalma talebi, kulüp tarafında işleri değiştirebilir. Yakın zamanda bu transferin netlik kazanması bekleniyor.

G.Saray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor
Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!
DİĞER
Hull City Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Championship play-off turu
Başkan Erdoğan'dan Kudüs Konferansı'nda tarihi açıklamalar! Soykırımcı İsrail'in hamisi ABD'ye '1915' tokadı | "Ya Kahhar" deyip dua etti
Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri!
Ergin Ataman: Türk vatandaşıyım hiçbir şey yapamazsınız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Alagöz'ün şampiyonluk yıldızı armasına işlendi
Transfer duyuruldu! F.Bahçe'ye dev bonservis
İŞTE YENİ MÜFREDAT VE AYRINTILAR
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Alagöz'ün şampiyonluk yıldızı armasına işlendi F.Bahçe Alagöz'ün şampiyonluk yıldızı armasına işlendi 16:46
Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlandı Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları tamamlandı 16:42
Down sendromlu sporcular Türkiye rekoru kırdı Down sendromlu sporcular Türkiye rekoru kırdı 16:41
Şanlıurfaspor tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor Şanlıurfaspor tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor 16:40
Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i Flaş Aboubakar kararı! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i 16:32
Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! 16:24
Daha Eski
Çağlar F.Bahçe'den ayrılacak mı? Çağlar F.Bahçe'den ayrılacak mı? 16:22
Transfer duyuruldu! F.Bahçe'ye dev bonservis Transfer duyuruldu! F.Bahçe'ye dev bonservis 16:13
Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı 16:01
Championship'te ayın golü Okay'dan! Championship'te ayın golü Okay'dan! 15:29
Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! 15:20
Marca'dan Arda Güler'li kapak! Marca'dan Arda Güler'li kapak! 14:50