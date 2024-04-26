Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte transfer kararı

Sarı lacivertliler devre arasında kiraladığı 27 yaşındaki stoperin bonservisini almak adına Atletico Madrid cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancak Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe cephesi, bu transferde umduğunu bulamadı. Sezonun sona ermesinin ardından Çağlar'ın yeniden İspanya'ya döneceği vurgulandı.