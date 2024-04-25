Kartal'ın şampiyonluğa inancı tam!

Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, ligin bitmesine 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Yönetim, camia ve taraftarlarda bu sonucun ardından moraller bozuldu, şampiyonluk umutları azaldı. Şampiyonluktan ümidi kesmeyen tek kişi ise teknik direktör İsmail Kartal... 62 yaşındaki çalıştırıcı, ortada daha 15 puan olduğunu ve kalan maçları kazanarak mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor.

DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Kartal, bu inancını futbolcularına da aşılamaya çalışıyor. Sivas maçı sonrasında öğrencileriyle toplantı üzerine toplantı yapan tecrübeli teknik adam, dün de bir görüşme gerçekleştirdi. Kartal'ın dünkü toplantıda; "Henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzde 5 maç kaldı. Biz kalan 5 maçı kazanalım. Galatasaray illa ki puan kaybedecek. Beş maçlık seriye Beşiktaş derbisiyle birlikte başlayacağız. Taraftarımızın önünde derbiyi kazanıp, inancımızı ortaya koyacağız" dediği öğrenildi.