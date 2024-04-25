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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 15:01
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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sona erdi.

Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını yapacağı idmanla tamamlayacak.

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