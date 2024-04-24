FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İlk o yıldız veda edecek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da bu sezon pek çok yıldız gösterdiği performansla büyük alkış alırken futbolcular transferin gözdesi haline geldiler. Sarı-lacivertlilerde ilk yuvadan gidecek isim ise o yıldız olacak. İşte detaylar...
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FERDİ VE İSMAİL SIRADA
Ancak Sevilla'nın bu teklifinin kabul görmediği belirtildi ve haberde şu ifadelere yer verildi: "Sevilla, sezon sonunda İrfan Can Kahveci'yle imzalamak istiyor.
Sadece Sevilla değil, Newcastle, Lazio ve Rennes de onun imzasıyla ilgileniyor.
Kahveci için 20 milyon dolarlık teklif yapıldı ancak Newcastle patronu Bin Salman onu İngiltere'ye götürmek için daha fazlasını ödedi." İrfan Can dışında Ferdi, İsmail ve Szymanski'nin de sezon sonunda ayrılması bekleniyor.
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