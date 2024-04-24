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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İlk o yıldız veda edecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da bu sezon pek çok yıldız gösterdiği performansla büyük alkış alırken futbolcular transferin gözdesi haline geldiler. Sarı-lacivertlilerde ilk yuvadan gidecek isim ise o yıldız olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İlk o yıldız veda edecek!

İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte küllerinden doğan ve kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, yuvadan uçan ilk isim olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İlk o yıldız veda edecek!

Sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan tecrübeli oyuncu için İspanya'dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İlk o yıldız veda edecek!

"elnacional" adlı haber sitesi; Sevilla'nın İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye 20 milyon dolarlık bir teklifte bulunduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İlk o yıldız veda edecek!

FERDİ VE İSMAİL SIRADA

Ancak Sevilla'nın bu teklifinin kabul görmediği belirtildi ve haberde şu ifadelere yer verildi: "Sevilla, sezon sonunda İrfan Can Kahveci'yle imzalamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İlk o yıldız veda edecek!

Sadece Sevilla değil, Newcastle, Lazio ve Rennes de onun imzasıyla ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İlk o yıldız veda edecek!

Kahveci için 20 milyon dolarlık teklif yapıldı ancak Newcastle patronu Bin Salman onu İngiltere'ye götürmek için daha fazlasını ödedi." İrfan Can dışında Ferdi, İsmail ve Szymanski'nin de sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

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