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Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıklarının İstanbul etabı sona erdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 20:04
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Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıklarının İstanbul etabı sona erdi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynanacağı Olympiakos maçı için çarşamba günü Yunanistan'a gidecek.

BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

Antrenman öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

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