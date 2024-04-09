Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıklarının İstanbul etabı sona erdi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynanacağı Olympiakos maçı için çarşamba günü Yunanistan'a gidecek.

BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

Antrenman öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.