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TRANSFER HABERLERİ - Anthony Martial'de Fenerbahçe'ye güçlü rakipler!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bir süre önce gündemine aldığı Manchester United'ın Fransız futbolcusu Anthony Martial'de, sarı-lacivertlilere güçlü rakipler çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 14:31
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TRANSFER HABERLERİ - Anthony Martial'de Fenerbahçe'ye güçlü rakipler!

Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen Anthony Martial için Fenerbahçe iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Martial'de Fenerbahçe'ye güçlü rakipler!

NTV Spor'un La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre ise Martial için Inter de devreye girdi. İtalyan devinin ilk tercihinin Albert Gudmundsson olduğu vurgulansa da Martial isminin de masada olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Martial'de Fenerbahçe'ye güçlü rakipler!

Öte yandan aynı haberde Anthony Martial'in Fenerbahçe ve iki üst düzey Fransız ekibinin radarında olduğundan bahsedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Martial'de Fenerbahçe'ye güçlü rakipler!

2015 yılından beri Manchester United forması giyen Martial'in İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Martial'de Fenerbahçe'ye güçlü rakipler!

1 yıllık opsiyonu olsa da 28 yaşındaki futbolcunun Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Anthony Martial'de Fenerbahçe'ye güçlü rakipler!

Manchester United, Anthony Martial'i 2015-16 sezonu başında Monaco'dan 60 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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