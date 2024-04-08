TRANSFER HABERLERİ - Anthony Martial'de Fenerbahçe'ye güçlü rakipler!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bir süre önce gündemine aldığı Manchester United'ın Fransız futbolcusu Anthony Martial'de, sarı-lacivertlilere güçlü rakipler çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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2015 yılından beri Manchester United forması giyen Martial'in İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
1 yıllık opsiyonu olsa da 28 yaşındaki futbolcunun Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Manchester United, Anthony Martial'i 2015-16 sezonu başında Monaco'dan 60 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Bu sezon toplam 19 maça çıkıp 629 dakika süre alan Fransız futbolcu 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
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