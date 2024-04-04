Haberler Fenerbahçe TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! İşte o açıklama

TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! İşte o açıklama

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'nın 7 Nisan'da oynanacağını bir kez daha açıkladı. Fenerbahçe'nin 23 Mayıs'a erteleme talebinin A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı sebebiyle kabul görmedi. Federasyonun 14 Nisan'da Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın ileri bir tarihe ertelenmesi talebi ise sarı-lacivertli ekip tarafından reddedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 18:46 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 19:02
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TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! İşte o açıklama

TFF'den Süper Kupa maçıyla ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Resmi siteden yapılan duyuruda; Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalini 23 Mayıs'a erteleme talebinin kabul edilmediği belirtildi.

Sarı-lacivertlilere yapılan 14 Nisan'daki Karagümrük maçının ertelenmesi önerisinin Fenerbahçe tarafından kabul görmediği ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ile istişare edilerek, Fenerbahçe'nin maçın deprem bölgesinde oynanması önerisi değerlendirilerek, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da, depremzede vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek olmak amacıyla 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da oynanmasına karar verilmiştir.

21 Şubat 2024 tarihinde de resmen duyurduğumuz, 24 Mart 2024 tarihinde de kamuoyunda oluşturulmaya başlatılan soru işaretlerini gidermek için tekrar ilan edildiği üzere 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacaktır.

Maçın tribün gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak

Ayrıca her iki kulübün de muvafakatnameleri ile 12 Mart 2024 tarihinde de resmen duyurduğumuz üzere müsabakanın bilet gelirleri depremzede vatandaşlarımızın yararına kullanılmak üzere bağışlanacaktır.

Şanlıurfa, 2023 Turkcell Süper Kupa maçına hazır

29 Şubat 2024 tarihinde Şanlıurfa Valiliği'nde Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplanmıştır. 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da oynanacak maç ile ilgili toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen Sayın Mehmet Sayar, Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen Sayın Murat Ersoy ve TFF yetkilileri katılmıştır. Ayrıca bugün 4 Nisan 2024 tarihinde İl Spor Güvenlik Kurulu'nun ikincisi TFF yetkilileri ve aynı kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.

TFF, Fenerbahçe'ye Trendyol Süper Lig maçını ertelemeyi teklif etti

Kamuoyunda bilinenin aksine Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşacağı rakibi Olympiakos'un 7 Nisan 2024 tarihinde Yunanistan Süper Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maçı ertelenmemiştir. Olympiakos'un Fenerbahçe ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan 2024 tarihindeki maçı ertelenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu da Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı iki maçın arasına denk gelen 14 Nisan 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın ileri bir tarihe ertelenmesi teklif edilmiş; Fenerbahçe ise TFF'nin bu teklifini kabul etmemiştir.

Fenerbahçe'nin 2023 Turkcell Süper Kupa maçını 23 Mayıs'a erteleme talebi kabul edilmedi

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Nisan 2024 tarihinde yaptığı yazılı başvurusunda; "2023 Turkcell Süper Kupa maçı 23 Mayıs 2024 tarihinde, yabancı hakemlerin yönetiminde oynanmaz ise maça A Takımımız ile çıkmayacağız." ifadelerini içeren yazılı başvurusu ise A Millî Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı göz önünde bulundurularak kabul edilmemiş ve maça MHK kadrosundan hakem ataması yapılmıştır. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce ilan edildiği üzere 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

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