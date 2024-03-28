Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Opet 3-2 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet 3-2 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yenerek normal sezonu lider tamamladı ve önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi biletini elde etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 22:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Opet 3-2 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek normal sezonu lider tamamladı ve önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi biletini elde etti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 15'inci haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 19-25, 25-22, 25-21, 19-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 yendi. Bu sonuçla normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Opet, önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi biletini almaya hak kazandı.

Öte yandan ligde 18'inci haftanın erteleme müsabakasında ise VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

SULTANLAR LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Sultanlar Ligi'nde normal sezon bugün oynanan iki erteleme maçıyla sona erdi. Bugün alınan sonuçların ardından Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, Play-Off yarı finalinde ligde 4'üncü sırada bulunan Türk Hava Yolları ile eşleşti.

Ligde 3'üncü sırada kalan Eczacıbaşı Dynavit ise yarı finalin diğer ayağında normal sezonu 2'nci bitiren VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo transferinde ters köşe! İtalya derken büyük sürpriz: İşte yeni adresi…
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında flaş açıklamalar
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı!
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"
💥Süper Loto çekildi! (28 Mart)
Cuma Hutbesi DİYANET 29 MART 2024
ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 🤲
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Opet, Eczacıbaşı'nı devirdi! F.Bahçe Opet, Eczacıbaşı'nı devirdi! 22:39
Cimbom Hatayspor maçına hazırlanıyor Cimbom Hatayspor maçına hazırlanıyor 21:22
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor 20:47
G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! 19:15
Benfica'dan Orkun Kökçü açıklaması! Affedildi mi? Benfica'dan Orkun Kökçü açıklaması! Affedildi mi? 19:00
Tonali 50 kez bahis oynamakla suçlandı! Tonali 50 kez bahis oynamakla suçlandı! 18:42
Daha Eski
Sivasspor'dan gollü prova! Sivasspor'dan gollü prova! 18:40
Baskonia - A. Efes | CANLI Baskonia - A. Efes | CANLI 18:14
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme 17:20
Serkan Özbalta'dan Keçiörengücü maçı yorumu! Serkan Özbalta'dan Keçiörengücü maçı yorumu! 16:58
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! 16:45
Diawara'dan oruç yasağına tepki! Kamptan ayrıldı Diawara'dan oruç yasağına tepki! Kamptan ayrıldı 16:29