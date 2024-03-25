Haberler Fenerbahçe Ferdi'nin yerine Levent

Ferdi'nin yerine Levent

Ferdi Kadıoğlu’nu yaz transfer döneminde rekor bir bonservisle satmaı planlayan Kanarya, 24 yaşındaki oyuncunun yerini Levent Mercan’la dolduracak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Ferdi'nin yerine Levent

Fenerbahçe, bir yandan 2 Nisan'daki olağanüstü gelen kurula odaklanırken, diğer yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrılacak isimlerin boşluğunu şimdiden doldurmak isteyen sarı-lacivertlilere veda edecek ilk isim Ferdi Kadıoğlu... 24 yaşındaki oyuncuyu rekor bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Ferdi'nin boşluğunu Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'la dolduracak.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübüne 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 2026'ya kadar Karagümrük'le sözleşmesi olan Levent Mercan'ın piyasa değeri ise 3 milyon euro... İki kulüp arasındaki iyi ilişkilerden dolayı transfer 2 milyon euroya bitecek ancak sözleşmede başarı bonusları da olacak. 23 yaşındaki oyuncu, devre arasında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. 23 yaşındaki sol bek bu sezon Karagümrük formasıyla 32 maçta 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

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