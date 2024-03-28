FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'in takımdan ayrılacağı iddiası gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu hakkında eski kulübünün başkanından flaş bir açıklama geldi. İşte o sözler ve transfer gelişmesinin detayları...
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Akşam'da yer alan habere göre; Zbiljic, Dusan Tadic'i kadrolarına katmak için harekete geçeceklerini ve bunu mutlak olarak gerçekleştireceklerini söyledi.
Zbiljic, Sırp oyuncuya kendisini beklediklerini ve kaptanlık bandını taşımasının onun elinde olduğunu da sözlerine ekledi.
VOJVODINA RAKAMLARI
Dusan Tadic, Vojvodina formasıyla 4 sezonda tüm kulvarlarda toplam 97 maça çıkmıştı.
Yıldız orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 27 gol ve 17 asist üretmeyi başararak dünya futboluna kendini tanıtmayı başarmıştı
FENERBAHÇE RAKAMLARI
36 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.
Tadic, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 13 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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