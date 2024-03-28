Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'in takımdan ayrılacağı iddiası gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu hakkında eski kulübünün başkanından flaş bir açıklama geldi. İşte o sözler ve transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 13:58
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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve yaptıklarıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Dusan Tadic için sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

Yıldız oyuncu için eski kulübünden resmi bir açıklama gelerek Fenerbahçe'de yaşanacak olan ayrılık resmen duyuruldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

DUSAN TADIC İÇİN İLK KULÜBÜ DEVREDE

Dusan Tadic'in profesyonel olarak ilk formasını giydiği takım olan Vojvodina'da başkan Dragoljub Zbiljic, Tadic için bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

Akşam'da yer alan habere göre; Zbiljic, Dusan Tadic'i kadrolarına katmak için harekete geçeceklerini ve bunu mutlak olarak gerçekleştireceklerini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

Zbiljic, Sırp oyuncuya kendisini beklediklerini ve kaptanlık bandını taşımasının onun elinde olduğunu da sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

VOJVODINA RAKAMLARI

Dusan Tadic, Vojvodina formasıyla 4 sezonda tüm kulvarlarda toplam 97 maça çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

Yıldız orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 27 gol ve 17 asist üretmeyi başararak dünya futboluna kendini tanıtmayı başarmıştı

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

FENERBAHÇE RAKAMLARI

36 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde resmi açıklama! İşte Dusan Tadic'in yeni adresi

Tadic, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 13 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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