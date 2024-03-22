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Olympiakos taraftarlarından seyirci açıklaması! "Savaşta değiliz"

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Yunan ekibinin taraftarları, seyirci yasağına karşı çıktı ve "Yunanistan ve Türkiye savaşta değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 16:14
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Olympiakos taraftarlarından seyirci açıklaması! "Savaşta değiliz"

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. İlk maç 11 Nisan'da Atina'da, ikinci maç 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

Sarı-lacivertliler daha önce UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle deplasmandaki karşılaşmada seyircisinden mahrum olacak. Yunan basınında geçtiğimiz günlerde yer alan habere göreyse UEFA'nın tavsiyesi üzerine güvenlik nedeniyle İstanbul'daki maçta da kırmızı-beyazlılara gönül verenler olmayacak.

'TÜRKLERLE SAVAŞIMIZ YOK'

Milliyet'in haberine göre; Olympiakos taraftarları bu gelişme üzerine bir açıklama yayınlayarak Fenerbahçe deplasman yasağına karşı olduklarını, İstanbul'a gitmek istediklerini duyurdu. Yunan ekibinin başı çeken taraftar grubu 7. Kapı'dan yapılan açıklamada 'Bizim Türklerle savaşımız yok, Fenerbahçe taraftarlarıyla da taraftar rekabetimiz yok' denildi.

'YUNANİSTAN VE TÜRKİYE SAVAŞTA DEĞİL'

Anadolu Efes maçı için gittikleri İstanbul'un futbol maçında yasaklanmasının anlamsızlığından bahsedilen açıklamada "Yunanistan ve Türkiye, Rusya ile Ukrayna gibi savaş halinde değil; dahası dostane adımlar atılmıştır. Olympiakos'un taraftarlarının, takımımızın bu tarihi ve önemli mücadelesinde orada olmaması mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.

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