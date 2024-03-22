Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Turnuvada 31. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya'da Olimpia Milano ile kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecanlı maçın canlı skor takibimi haberimizden yapabilirsiniz...
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Olimpia Milano 28-18 Fenerbahçe Beko
2. Periyot oynanıyor: Olimpia Milano 34-20 Fenerbahçe Beko
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
OLIMPIA MILANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.