Haberler Fenerbahçe Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'den bedelsiz olarak ayrılan Leonardo Bonucci, devre arasında Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki stoperle ilgili İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da transferde hareketli günler yaşanıyor.

Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Kanarya, Union Berlin'den Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmıştı.

Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Ancak İtalyan oyuncunun çok kısa bir süre içinde Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenildi.

Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

LEONARDO BONUCCI'NİN TÜRKİYE KARİYERİ SONA ERDİ!

Bundesliga'nın flaş ekiplerinden Union Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Leonardo Bonucci, Türkiye'de aradığını bulamadı.

Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; yıldız savunma oyuncusu, transfer tahtası hala açık olan Amerikan Ligi'nden bir ekip ile anlaşmaya vardı.

Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Tarafların mart ayı içerisinde sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

EURO 2024'TE OYNAMAK İSTİYOR

Leonardo Bonucci'nin Feenrbahçe'ye transfer olma sebebini Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, İtalyan savunmacının Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı.

Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Bonucci'nin Fenerbahçe'de şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve son kez Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istediği haberin detaylarında yer aldı.

Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 8 maçta toplam 379 dakika süre bulabildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı saat kaçta?
Olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? | Ramazan Bayramı tatili hangi gün, ayın kaçında?
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem - Merkez üssü, şiddeti...
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Mart rakamları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bosna Hersek - Ukrayna maçı ne zaman? Bosna Hersek - Ukrayna maçı ne zaman? 10:50
Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman? Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman? 10:47
NBA'de Mavericks Spurs'u devirdi! NBA'de Mavericks Spurs'u devirdi! 10:45
Polonya - Estonya maçı ne zaman? Polonya - Estonya maçı ne zaman? 10:45
Bonucci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Bonucci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 10:41
F.Bahçe ve G.Saray'da yaprak dökümü! F.Bahçe ve G.Saray'da yaprak dökümü! 09:41
Daha Eski
Olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi Olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi 09:44
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı saat kaçta? 09:45
Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız... Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız... 09:47
M. City'ye Haaland şoku! Arsenal maçında... M. City'ye Haaland şoku! Arsenal maçında... 09:54
Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman? Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman? 09:59
EURO 2024 için play-off heyecanı! EURO 2024 için play-off heyecanı! 10:03