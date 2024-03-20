Bomba transfer iddiası! Bonucci Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'den bedelsiz olarak ayrılan Leonardo Bonucci, devre arasında Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki stoperle ilgili İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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LEONARDO BONUCCI'NİN TÜRKİYE KARİYERİ SONA ERDİ!
Bundesliga'nın flaş ekiplerinden Union Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Leonardo Bonucci, Türkiye'de aradığını bulamadı.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; yıldız savunma oyuncusu, transfer tahtası hala açık olan Amerikan Ligi'nden bir ekip ile anlaşmaya vardı.
Tarafların mart ayı içerisinde sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
EURO 2024'TE OYNAMAK İSTİYOR
Leonardo Bonucci'nin Feenrbahçe'ye transfer olma sebebini Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, İtalyan savunmacının Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı.
Bonucci'nin Fenerbahçe'de şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve son kez Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istediği haberin detaylarında yer aldı.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 8 maçta toplam 379 dakika süre bulabildi.
37 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 1 asist üreterek skora etki etti.
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