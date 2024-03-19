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Gözü Daum'un rekorunda
Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal hem sarı-lacivertlilerin başında ezeli rakibine karşı ilk kez kazandı hem de bir rekor daha kırdı. Kartal, bir sezonda en uzun yenilmezlik serisi yaşayan yerli hoca (Aykut Kocaman) unvanını elde etti. Genel rekor ise 20 maçla Daum'da... Kartal, Adana Demir ve Karagümrük maçlarını da kaybetmezse rekorun yeni sahibi olacak.
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