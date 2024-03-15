Haberler Fenerbahçe "Hedefimiz kupayı kazanmak"

"Hedefimiz kupayı kazanmak"

Osayi: İyi oynamadık ama turu geçmeyi bildik. Avrupa’da kupa almak istiyoruz. Lig şampiyonluğu da elbette önemli.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 06:50
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"Hedefimiz kupayı kazanmak"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Son 16 turu rövanş maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Osayi, "Oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyoruz ama yenildiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz Yine de hedefimizi gerçekleştirdik ve çeyrek finaldeyiz. İyi oynadığımızı söyleyemem ama turu geçtik. Hedefimiz kupayı kazanmak. Ama biz maç maç düşünen bir takımız. Şu anda elbette oynayacağımız önemli bir Trabzonspor maçı var. Ligde de hedefimiz şampiyon olmak. Trabzonspor maçına en iyi şekilde odaklanacağız. Artık önemli olan oynadığımız maç" ifadelerini kullandı.

ATTI AMA SAYILMADI

Temsilcimiz F.Bahçe, dün akşamki maçın ilk yarısında rakip fileleri havalandırdı ancak gol geçersiz sayıldı. İrfan Can'ın ara pasında sağ kanattan bindiren Osayi kaleciyle karşı karşıya kalır kalmaz şutunu çekti. Top filelere gitse de yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Kısa bir VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı oyun yeniden başladı. F.Bahçeliler bu karar sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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