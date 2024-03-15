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FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde kura için geri sayım sona erdi. Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, rakibi Union Saint Gilloise'yi eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Muhtemel rakiplerinden biriyle eşleşecek olan sarı-lacivertlilerin kura çekilişini canlı olarak takip etmek isteyenler arama motorlarında 'Fenerbahçe kura çekimi canlı izle, UEFA Konferans Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta?' sorgulamaları yapıyor. UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme linki haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 12:10
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FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi için nefesler tutuldu. Son 16 turu rövanş maçında rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetle çeyrek finale adını yazıdrmayı başardı. Eşleşmeler ve maç tarihlerinin belli olacağı kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler için 'UEFA Konferans Ligi kurası hangi kanalda, saat kaçta?' sorularının cevabını ve detayları derledik.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izlemek için tıklayın

UEFA KONFERANS LİGİ KURASI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, 15 Mart Cuma günü TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde, Fenerbahçe, PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille mücadele edecek. Kura çekimi TV 8,5'ta yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu mücadeleleri tamamlandı. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Rakiplerini mağlup eden PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille adını çeyrek finale kalarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FİNAL MAÇI YUNANİSTAN'DA

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final ve final mücadeleleri oynanacak. Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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