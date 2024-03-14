Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de şov zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i

Kadıköy'de şov zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkıyor. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında Union SG’yi konuk ediyor. Hedef, güzel bir oyun, güzel bir galibiyet ve taraftara resital sunarak son 8 takım arasına kalmak. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Kadıköy'de şov zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i

Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bugün Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanarak tur kapısını ardına kadar aralayan sarı-lacivertlilerde tek hedef; taraftarının önünde güzel bir oyun ve güzel bir skorla çeyrek finale kalmak. Teknik direktör İsmail Kartal, bu rövanş maçı öncesinde öğrencilerine rehavet uyarısında bulundu ve deplasmanda alınan skorun kimseyi aldatmaması gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Union Saint-Gilloise: Morris, Sykes, Machida, Dony, Rasmussen, Amani, Montes, Lapoussin, Terho, Nilsson, Ayensa

KADRODA 4 EKSİK VAR

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Düdük ise Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'te... Bu zorlu randevuda sarı-lacivertliler dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü, Belçika temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Yaşadığı sakatlığın ardından saha çalışmalarına başlayan Rodrigo ise tam olarak hazır olmaması sebebiyle Belçika ekibi karşısında kadroda yer almayacak. İrfan Can ise kadroda...

EVİNDE KAYBETMİYOR

Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak playoff oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, evinde oynadığı 6 maçı da kazanırken 23 gol attı ve kalesinde ise 4 gol gördü.

SAINT-GILLOISE'DE EKSİK HAYLİ FAZLA

Fenerbahçe'nin bugünkü rakibi Union Sait- Gilloise'de eksikler bir hayli fazla... Sarı kart cezalısı Mohamed Amoura'nın yanı sıra Burgess, Leysen, Kevin Mac Allister ve Kevin Rodriguez yok. Sadiki'nin durumu da belirsiz. Bilessin bugün kadro kurmakta büyük zorluk yaşayacak.

AVRUPA'DA 268. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 267 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda kanarya, rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 16. DÜELLO

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16. kez mücadele edecek. Sarı-kanarya, bu organizasyonda oynadığı 15 müsabakada 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

BELÇİKALILARA KARŞI ÜSTÜN

Union SG ile ikinci kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, Belçika ekipleriyle 9 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, geride kalan bu karşılaşmalarda 5'ini kazandı. Kanarya, 3 maçtan beraberlikle ayrıldı, 1 maçta da yenildi.

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