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"Hayalim Manchester United"

Avrupa devlerinin radarına giren İsmail Yüksek, “Avrupa’da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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"Hayalim Manchester United"

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek, İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında İznik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Çocuklarla buluşan ve sorularını yanıtlayan Yüksek, deneyimlerini aktardı. Bir çocuğun, "Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?" sorusu üzerine, "UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN DOĞRU ZAMAN

Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" dedi. İsmail, Arda Güler için ise; "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım güzellikler onunla olur" ifadesini kullandı.

TOTTENHAM ISRARCI

İngiliz basını, İsmail Yüksek'in Tottenham'ın alternatifli listesinde olduğunu duyurdu. Haberde; 25 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar takip edileceği ve menajer Ange Postecoglou'nun raporu yeterli bulması halinde transfer sürecinin başlayacağı vurgulandı.

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