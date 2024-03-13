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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldıza İtalyan devi talip oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 10:43
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Sarı lacivertlilerde birçok oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Bu futbolculardan biri de geçen sezon devre arasında kadroya katılan Jayden Oosterwolde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Hollandalı sol bekiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Bu sezon çok ciddi bir çıkış yakalayan Hollandalı sol beke milli takım müjdesi geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Jayden Oesterwolde'yi milli takım geniş kadrosuna almayı düşündüğü bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Bu Oosterwolde için çok anlamlı bir gelişme oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Zira 22 yaşındaki savunmacı daha önce Hollanda Milli Takım'ına çağrılmadığı gibi alt yaş kategorilerinde de hiç forma giymemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Hollandalı futbolcu için bir önemli gelişme daha oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Takvim'in haberine göre, İtalyan devi İnter'in Jayden Oosterwolde'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

INZAGHI'DEN YAKIN TAKİP...

Inter Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği ve performansını çok beğendiği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Bu gelişmenin ardından Oosterwolde ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gelebileceği de ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2739 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü

Öte yandan Oosterwolde bu sezon 2 de gol attı.

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