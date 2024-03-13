FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü
Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldıza İtalyan devi talip oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Hollandalı sol bekiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon çok ciddi bir çıkış yakalayan Hollandalı sol beke milli takım müjdesi geldi.
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Jayden Oesterwolde'yi milli takım geniş kadrosuna almayı düşündüğü bildirildi.
Bu Oosterwolde için çok anlamlı bir gelişme oldu.
Zira 22 yaşındaki savunmacı daha önce Hollanda Milli Takım'ına çağrılmadığı gibi alt yaş kategorilerinde de hiç forma giymemişti.
Hollandalı futbolcu için bir önemli gelişme daha oldu.
Takvim'in haberine göre, İtalyan devi İnter'in Jayden Oosterwolde'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
INZAGHI'DEN YAKIN TAKİP...
Inter Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği ve performansını çok beğendiği iddia ediliyor.
Bu gelişmenin ardından Oosterwolde ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gelebileceği de ifade ediliyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 37 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2739 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Oosterwolde bu sezon 2 de gol attı.
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