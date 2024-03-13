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O yıldız Fenerbahçe'nin yeni Semih Şentürk'ü oldu!

Fenerbahçe'de bu sezon o futbolcu gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlara adeta eski yıldız Semih Şentürk'ü hatırlatıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 10:37
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O yıldız Fenerbahçe'nin yeni Semih Şentürk'ü oldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

O yıldız Fenerbahçe'nin yeni Semih Şentürk'ü oldu!

Bu mücadelede sarı-lacivertlilerde bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

O yıldız Fenerbahçe'nin yeni Semih Şentürk'ü oldu!

Kanarya'da o futbolculardan birisi de Belçikalı yıldız Michy Batshuayi oldu. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, sezon başında yedek kalmak istemediği için takım içinde problem çıkarmıştı.

O yıldız Fenerbahçe'nin yeni Semih Şentürk'ü oldu!

Devre arasında satılması gündeme gelen tecrübeli golcüye İsmail Kartal sahip çıktıktan sonra işler bir anda değişti. Michy, Kartal'la yaptığı görüşmenin ardından vites yükseltti.

O yıldız Fenerbahçe'nin yeni Semih Şentürk'ü oldu!

Yedek kalmayı dert etmemeye başlayan Batsman, kulübeden gelip attığı gollerle de Fenerbahçe'ye birçok maç kazandırdı. Michy'nin bu performansı Semih Şentürk'ü hatırlattı.

O yıldız Fenerbahçe'nin yeni Semih Şentürk'ü oldu!

Yedek kulübesinden gelip gol kralı olan Semih, "Nöbetçi golcü" lakabını almıştı. Şimdi de bu Michy Batshuayi için kullanılmaya başlandı.

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