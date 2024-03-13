O yıldız Fenerbahçe'nin yeni Semih Şentürk'ü oldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Kanarya'da o futbolculardan birisi de Belçikalı yıldız Michy Batshuayi oldu. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, sezon başında yedek kalmak istemediği için takım içinde problem çıkarmıştı.