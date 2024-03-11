Geri dönüşlerin kralı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı... Union Saint-Gilloise deplasmanında alınan zaferin ardından Pendikspor karşısına çıkan sarı- lacivertliler, maça istediği gibi başlayamadı. Dakikalar 30'u gösterdiğinde Halil Akbunar'ın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı. Yenilen bu gol taraftarlarda da şok etkisi yarattı. İlk yarının aksine ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe sahadaydı. İlk düdükle birlikte topu rakip kaleye yıkan sarı-lacivertliler, 59'da Mert Hakan Yandaş'la beraberliği yakaladı.

12 DAKİKADA ÜÇ GOL GELDİ

Komutan'ın attığı bu gol galibiyetin fitilini ateşledi. 87'de kazanılan penaltıyı Michy Batshuayi, golle sonuçlandırdı. 90+4'te bu kez Ferdi Kadıoğlu sahne aldı, son sözü ise 61'de Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci söyledi. 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, bu sezon ise 8. kez bir Süper Lig maçında geriye düştü. Bu maçların 6'sında üç puana uzanan sarı- lacivertliler, sadece Alanyaspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe bu sezon bu maçlarda 19 puanı hanesine yazdırdı.

TARAFTARLA KUTLADILAR

FENERBAHÇELİ futbolcular, 4-1'lik Pendikspor galibiyetinin ardından üç puanı taraftarlarıyla kutladı. Tüm futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte kale arkasına giderek taraftarlarla bütün oldu. Şarkılar söyleyip, üçlü çektirdiler.

DERBİDE CEZALI YOK

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu dört oyuncu dünkü Pendik maçında kart görselerdi, hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşeceklerdi. Ancak bu dört isim de kart görmeden maçı bitirdi.

TADIC YİNE FORMDA

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Pendikspor maçının en iyilerinden biriydi. Sol kanatta etkili bir oyun ortaya koyan ve takımının ataklarında başrolde olan tecrübeli futbolcu, kazanılan penaltıyı da Batshuayi'ye bırakarak büyük jest yaptı.

İLK 45'TE FAUL REKORU

Fenerbahçe-Pendikspor maçının ilk yarısı uzatma anlarıyla birlikte 59 dakika oynandı ve faul rekoru kırıldı. F.Bahçe 11 kez, Pendikspor ise 17 defa faul yaptı. Bu mücadele kasım 2016'daki Trabzonspor- Antalyaspor maçından (30) bu yana ilk yarısı en fazla faule sahne olan Süper Lig karşılaşması oldu.

RAKİP UMUT NAYİR

Fenerbahçe'nin devre arasında Pendikspor'a kiraladığı Umut Nayir, sarı-lacivertlilere rakip oldu. Zaman zaman eski takım arkadaşlarına zor anlar yaşatan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maçta sadece 162 dakika görev yapmış, gol atamamıştı.

21 DAKİKA UZADI

Fenerbahçe-Pendikspor maçı toplamda 21 dakika uzadı. İlk yarıda yaşanan sakatlıkları nedeniyle maça, 11 dakika, ikinci yarı ise 10 dakika uzatma verildi. Hakem Kadir Sağlam, uzatmaların da uzatmasını oynattı ve toplamda 25 dakika maç uzadı.

PENDİK'TE 3 KIRMIZI

Pendikspor, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında 3 kırmızı kart çıktı. Önce 71'de Welinton, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından Lusamba, 90+1'de çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+4'te de Pendikspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez kırmızı gördü.

ÜLKER'DE TAM DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Pendikspor maçına büyük ilgi gösterdi... Ülker Stadı'nı hınca hınç dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. F.Bahçeliler, eski oyuncuları Emre Belözoğlu'na da tepkiliydi.