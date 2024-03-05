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Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Hatayspor karşısında alınan galibiyetin ardından moraller yerine gelse de Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı mağlup etmesi sonra zirve yine sarı-kırmızılıların oldu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ise takımda 4 tecrübeli isimle toplantı yaptı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...

Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen hafta Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Osayi Samuel ve Cengiz Ünder kaydetmişti.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...

Süper Lig'de 28 hafta geride kaldı. Sarı-lacivertliler geride kalan haftaların ardından 73 puanla 2. sırada kaldı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...

Fenerbahçe'de şimdi gözler ise 29. haftada oynanacak Pendikspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...

Fenerbahçe şampiyonluk için gaza bastı... Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra önünde Konferans Ligi ile lig şampiyonluğu kalan sarı lacivertliler, camiaya kupa kazandırmak istiyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...

Teknik direktör İsmail Kartal da şampiyonluğun anahtarı olarak takımdaki tecrübeli oyuncuları görüyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerek liderliği geri almasının ardından; Tadic, Dzeko, Fred ve Bonucci'yle bir toplantı yapan Kartal, şampiyonluk yolunda en çok bu isimlere güveniyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...

Daha önceki yıllarda şampiyonluk yaşayan ve birçok kupa kaldıran bu isimlerden takımdaki moral ve motivasyonu yükseltmelerini isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcının, "Sizin tecrübeniz bizim şampiyonluk yolundaki en büyük güvencemiz" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...

Leonardo Bonucci, 9'u şampiyonluk olmak üzere kariyerinde 21, Dusan Tadic 6, Edin Dzeko 10 ve Fred de 11 kez kupa kaldırdı. Bu 4 tecrübeli isim; teknik direktör İsmail Kartal'ın şampiyonluk yolundaki en büyük yardımcısı olacak.

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