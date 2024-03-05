Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Hatayspor karşısında alınan galibiyetin ardından moraller yerine gelse de Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı mağlup etmesi sonra zirve yine sarı-kırmızılıların oldu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ise takımda 4 tecrübeli isimle toplantı yaptı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Süper Lig'de 28 hafta geride kaldı. Sarı-lacivertliler geride kalan haftaların ardından 73 puanla 2. sırada kaldı.
Fenerbahçe şampiyonluk için gaza bastı... Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra önünde Konferans Ligi ile lig şampiyonluğu kalan sarı lacivertliler, camiaya kupa kazandırmak istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal da şampiyonluğun anahtarı olarak takımdaki tecrübeli oyuncuları görüyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerek liderliği geri almasının ardından; Tadic, Dzeko, Fred ve Bonucci'yle bir toplantı yapan Kartal, şampiyonluk yolunda en çok bu isimlere güveniyor.
Daha önceki yıllarda şampiyonluk yaşayan ve birçok kupa kaldıran bu isimlerden takımdaki moral ve motivasyonu yükseltmelerini isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcının, "Sizin tecrübeniz bizim şampiyonluk yolundaki en büyük güvencemiz" dediği öğrenildi.
Leonardo Bonucci, 9'u şampiyonluk olmak üzere kariyerinde 21, Dusan Tadic 6, Edin Dzeko 10 ve Fred de 11 kez kupa kaldırdı. Bu 4 tecrübeli isim; teknik direktör İsmail Kartal'ın şampiyonluk yolundaki en büyük yardımcısı olacak.
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