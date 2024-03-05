Fenerbahçe'de İsmail Kartal 4 isimle toplantı yaptı! Şampiyonluk için...

Daha önceki yıllarda şampiyonluk yaşayan ve birçok kupa kaldıran bu isimlerden takımdaki moral ve motivasyonu yükseltmelerini isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcının, "Sizin tecrübeniz bizim şampiyonluk yolundaki en büyük güvencemiz" dediği öğrenildi.