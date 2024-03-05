Haberler Fenerbahçe Eda Erdem Dündar'ın heykelin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak

Eda Erdem Dündar'ın heykelin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak

Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı olan Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 15:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eda Erdem Dündar'ın heykelin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak

Türk voleybolunda sayısız başarıya imza atmış Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, heykeltıraş ve yüksek mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan heykelin açılışının saat 11.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin protokol giriş önünde olacağı bildirildi.

Eda Erdem Dündar, 15 yıldır hem sarı-lacivertli hem de ay-yıldızlı forma altında şampiyonluklar yaşadı. Milli takım formasıyla elde ettiği başarılarla 2021 yılında FIVB tarafından "Tarihin en iyi 100 oyuncusu" ve "En iyi 12 kadın voleybolcu" listesinde yer alan Eda Erdem Dündar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından fair play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında "Sportif Kariyer" dalında Şeref Diploması ödülüne de layık görülmüştü.

DİĞER
Bayern Münih - Lazio maçı Exxen canlı izle linki! Bayern Münih - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar
G.Saray'dan dev başarı! Avrupa'da 2. sıradalar
Santos'u düşündüren sorun! O bile çözüm bulamadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
USG maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı!
Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman?
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
TARIM KREDİ'DE RAMAZAN İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bakan Işıkhan tarih verdi!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaptan'ın heykelinin açılış tarihi belli oldu! Kaptan'ın heykelinin açılış tarihi belli oldu! 15:48
PFDK'dan 3 büyüklere ceza! PFDK'dan 3 büyüklere ceza! 15:23
USG maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı! USG maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı! 15:00
Yiğido Alanya maçına hazırlanıyor Yiğido Alanya maçına hazırlanıyor 13:54
G.Saray'da flaş Zaha gerçeği! Meğer derbi öncesi... G.Saray'da flaş Zaha gerçeği! Meğer derbi öncesi... 13:36
Cem Bölükbaşı 2024'te Le Mans'da yarışacak! Cem Bölükbaşı 2024'te Le Mans'da yarışacak! 13:05
Daha Eski
Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! 12:39
Arkas Spor TÜRŞAD deplasmanında! Arkas Spor TÜRŞAD deplasmanında! 12:25
G.Saray'dan dev başarı! Avrupa'da 2. sıradalar G.Saray'dan dev başarı! Avrupa'da 2. sıradalar 12:23
US Gilloise-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! US Gilloise-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 12:17
Marsilya - Villarreal maçı ne zaman? Marsilya - Villarreal maçı ne zaman? 12:10
Milan - Slavia Prag maçı ne zaman? Milan - Slavia Prag maçı ne zaman? 12:07