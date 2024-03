Çok dolaşıyor, güçlü kalamıyor dediğimiz Dzeko inanılmaz bir maç çıkardı. Adeta, "Benden sadece gol beklemeyin" dedi hepimize… Gerçekten inanılmaz bir takım oyuncusu… Hücumun her yerinde ve çok etkili. Böyle bir adamı değersizleştirmek çok yanlış. Her daim destek olunmalı. Mert Hakan; Rize maçıyla beraber en iyi oyununu Hatayspor karşısında oynadı. Yeter mi? Bence yetmez. Fenerbahçe'de devam etmek istiyorsa performansını arttırması gerekir. İki maç oynayıp yan gelip yatamazsın! Deplasmanda alınan her galibiyet değerli. Kazan bütün maçlarını rahat et.