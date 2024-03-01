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Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşmişti. Bir Avrupa futbol sitesi, bu eşleşmedeki favori takımı açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 10:20
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Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Belçika Ligi takımlarından Union Saint-Gilloise ile eşleşmişti.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

Sarı-lacivertliler, son 16 turundaki ilk maçını 7 Mart'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 14 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

Takvim'in aktardığı habere göre bir Avrupa futbol sitesinde Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki şansı değerlendirildi.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

Sitede, temsilcimiz Fenerbahçe'ye yüzde 46, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a ise yüzde 54 şans verildi.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

Union Saint-Gilloise, Belçika Pro Ligi'nde mücadele eden bir futbol takımıdır. Kulüp, 1 Kasım 1987 yılında kurulmuştur.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

Kadrosunda 26 oyuncusu bulunan Union St. Gilloise'ın yaş ortalaması 25.1'dir. İç saha müsabakalarını 8 bin kapasiteli Stade Joseph Marien'da oynayan St. Gilloise'ı 50 yaşındaki Alman teknik direktör Alexander Blessin çalıştırmaktadır.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

Union Saint-Gilloise'ın kadro değeri ise 66.5 milyon euro'dur. Kulübün piyasa değeri en yüksek futbolcusu, santrfor olarak görev yapan Cezayirli golcü Mohamed Amoura'dır. Amoura, 10 milyon euro'luk bir piyasa değerine sahiptir.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

Ayrıca Belçika temsilcisinde, Liverpool forması giyen Arjantinli yıldız Alexis Mac Allister'ın kardeşi, 26 yaşındaki stoper Kevin Mac Allister top koşturmaktadır.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!

Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nde güncel olarak oynadığı 27 maçın ardından topladığı 65 puanla lider konumda bulunmaktadır.

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