Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinde favori belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşmişti. Bir Avrupa futbol sitesi, bu eşleşmedeki favori takımı açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Sitede, temsilcimiz Fenerbahçe'ye yüzde 46, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a ise yüzde 54 şans verildi.
Union Saint-Gilloise, Belçika Pro Ligi'nde mücadele eden bir futbol takımıdır. Kulüp, 1 Kasım 1987 yılında kurulmuştur.
Kadrosunda 26 oyuncusu bulunan Union St. Gilloise'ın yaş ortalaması 25.1'dir. İç saha müsabakalarını 8 bin kapasiteli Stade Joseph Marien'da oynayan St. Gilloise'ı 50 yaşındaki Alman teknik direktör Alexander Blessin çalıştırmaktadır.
Union Saint-Gilloise'ın kadro değeri ise 66.5 milyon euro'dur. Kulübün piyasa değeri en yüksek futbolcusu, santrfor olarak görev yapan Cezayirli golcü Mohamed Amoura'dır. Amoura, 10 milyon euro'luk bir piyasa değerine sahiptir.
Ayrıca Belçika temsilcisinde, Liverpool forması giyen Arjantinli yıldız Alexis Mac Allister'ın kardeşi, 26 yaşındaki stoper Kevin Mac Allister top koşturmaktadır.
Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nde güncel olarak oynadığı 27 maçın ardından topladığı 65 puanla lider konumda bulunmaktadır.
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