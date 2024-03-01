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Fenerbahçe Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 16:42
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Fenerbahçe Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.

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