Fenerbahçe Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.
A. Hatayspor maçı hazırlıklarımızı tamamladık. 💪#HATvFB pic.twitter.com/Xccbrygllc— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 1, 2024