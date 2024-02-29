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FENERBAHÇE HABERİ: Kaptan Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım!

Fenerbahçe, çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne yenilenerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti. Sarı-lacivertlilerde kaptanlardan olan Mert Hakan Yandaş, şampiyonluk mesajı vererek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 00:26
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FENERBAHÇE HABERİ: Kaptan Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi.

Mert Hakan paylaşımında, "Engeller, algılar, saldırılar.. Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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