Fenerbahçe'den Dursun Özbek için suç duyurusu!

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son dönemlerde artan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:
Kamuoyuna duyuru Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na… pic.twitter.com/g4NhiDLnul— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2024