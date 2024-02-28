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Fenerbahçe'den Dursun Özbek için suç duyurusu!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son dönemlerde artan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 17:42 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 17:54
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Fenerbahçe'den Dursun Özbek için suç duyurusu!

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son dönemlerde artan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu.

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